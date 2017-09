Soulzanger heeft opnieuw kanker, optreden Oosterpoort weer geannuleerd

(Foto: Jean-Christophe Bott/ANP)

Het optreden dat Charles Bradley met zijn band His Extraordinaires in december in de Oosterpoort in Groningen zou geven, is geannuleerd. Er is opnieuw kanker geconstateerd bij de Amerikaanse soulzanger.





In totaal heeft de zanger 37 concerten moeten afzeggen, waaronder een aantal in Nederland.



Vorig jaar had de zanger kanker in zijn buik, waardoor zijn optreden toen niet door kon gaan. In december zou Bradley alsnog naar Groningen komen, maar nu is bekend geworden dat de ziekte is uitgezaaid naar zijn lever.