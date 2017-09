Pekelder leidt politie naar koperdieven

(Foto: Flickr/prof shorthair (Creative Commons))

Dankzij een oplettende getuige heeft de politie dinsdagavond twee koperdieven aangehouden. Het tweetal sloeg toe bij een leegstaand pand aan de Raadhuislaan in Oude Pekela.

De getuige zag de 19-jarige Veendammer en 21-jarige Pekelder heen en weer lopen en spullen in een auto leggen. Het duo was vertrokken, voordat de politie kon ingrijpen.



Achtervolging

Omdat wél bekend was hoe de auto van de twee eruit zag, ging de zoektocht verder. Na een achtervolging werden de koperdieven uiteindelijk aangehouden.



Verhoor

In de auto werden stukken lood en koper, handschoenen en een kniptang gevonden. Deze spullen en de auto zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De beide inzittenden zijn ingesloten voor verhoor.



Nog een dief?

Mogelijk is nog een derde persoon betrokken geweest bij de diefstal, maar die is ondanks een zoekactie met een warmtebeeldcamera niet meer gevonden.