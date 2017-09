Stormseizoen nadert: stormvloeddeuren worden getest

Normaal gaan ze alleen dicht bij hoog water, maar woensdag werden de stormvloeddeuren van de zeesluis bij Farmsum ook even gesloten.

De reden: Rijkswaterstaat, waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen bereiden zich voor op het stormseizoen. Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat: 'Vandaag gaan we kijken of de stormvloeddeuren ook werken als er geen stroom is. We controleren of het noodaggregaat aan gaat en of alles dan goed werkt.'Bij hoog water fungeert de zeesluis bij Farmsum ook als stormvloedkering. Na het sluiten van de kleine en grote zeesluis worden dan ook de stormvloeddeuren van het sluizencomplex gesloten. Hiermee voorkomt Rijkswaterstaat dat het zeewater het Eemskanaal instroomt, waardoor het achterland kan overstromen. 'Normaal gaan de stormvloeddeuren drie tot vier keer per jaar dicht. Vorig jaar hadden we een actief wintertje, dus toen zijn ze vaker gesloten', vertelt Witting.De proefsluiting is woensdagmorgen prima verlopen. 'Alles werkt', besluit Witting.