Gedeputeerde Eikenaar: 'Kamp duidelijk gemaakt waar de problemen liggen'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken tijdens zijn bezoek aan Groningen nogmaals op het hart gedrukt dat de negatieve gevolgen van de gaswinning gestopt moeten worden. 'We hebben duidelijk gemaakt waar de problemen liggen.'

Al moet van Kamp ook weer niet te veel worden verwacht. Als het nieuwe kabinet aantreedt, is hij immers minister af.Eikenaar: 'Kamp zal niet meer de beslissingen nemen die voor Groningen verandering gaan brengen. Want die verandering is wel heel hard nodig. We geven de boodschap af en gaan ervan uit dat het ook bij zijn ambtenaren overkomt. En dat het ook bij de onderhandelaars en de nieuwe bewindspersoon terechtkomt.''De problemen liggen bij het tempo van de versterkingsoperatie en het tempo van de gaswinning. Dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Want als je niet snel genoeg kan versterken, betekent het ook dat de winning verder omlaag moet.'Ook voor het definitief buitenspel zetten van de NAM bij de schade-afwikkeling kijkt Eikenaar naar de volgende minister. 'De NAM moet echt geen rol meer spelen, die trekt op de achtergrond nog steeds aan de touwtjes. En dat frustreert. Ik hoop dat de nieuwe bewindspersoon daar verandering in brengt.'