Lopend Vuur: We slaan door in de genderdiscussie

Als eerste Nederlandse winkelketen schrapt Hema alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding. Vanaf eind dit jaar verdwijnen de labels 'jongen' en 'meisje' en wordt het 'kids'.

Hema nam het besluit deels in reactie op een verzoek van de 10-jarige Julia die om 'stoerder' meisjesondergoed vroeg. Een paar maanden geleden besloot de NS de reizigers niet meer aan te spreken met 'dames en heren' maar met het sekseneutrale ' beste reizigers '.Meerdere organisaties besloten daar inmiddels toe. Zo heb je ook genderneutrale toiletten en op ov-chipkaarten staat niet meer of iemand man of vrouw is.Met deze maatregelen wordt geen verschil gemaakt meer in sekse. De gebruikelijke tweedeling man/vrouw komt niet meer overeen met de werkelijkheid, is de gedachte. Het is een maatschappelijke trend die al langer gaande is.Het is een vriendelijke verandering van denken die niemand kwaad doet, kun je stellen.Maar slaan we ook niet een beetje door of is dit een prima ontwikkeling?