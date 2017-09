'Lerarenstaking in basisonderwijs wordt breed gedragen'

'De 270 miljoen euro die nu is toegezegd aan het basisonderwijs, is een fooi. De stakingsbereidheid is hierdoor eerder groter dan kleiner geworden.'

Dat zegt voorzitter Jan Paul ten Brink van OPRON, een scholengroep in de gemeenten Menterwolde, Veendam en Stadskanaal. Hij heeft deze week de ouders per brief meegedeeld dat de scholen meedoen aan de landelijke staking op 5 oktober.Ten Brink: 'Er zit een onrechtvaardigheid in het salarisgebouw. Mensen in het voortgezet onderwijs verdienen meer dan mensen in het basisonderwijs. Daarnaast voorzien we een groot lerarentekort. Het beroep moet aantrekkelijker worden. Als er meer leraren komen, kan bovendien de werkdruk naar beneden.'De actie wordt niet alleen breed gedragen door leraren, maar ook door ouders, stelt Ten Brink. 'We hebben de ouders op tijd geïnformeerd. Het is vervelend dat ze die dag opvang moeten regelen voor hun kinderen, maar de meeste ouders hebben er begrip voor.'