Geen strafrechtelijk onderzoek naar sushi-incident Vindicat

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar misdragingen van leden van studentenvereniging Vindicat in restaurant Sushi Mall in de stad Groningen.

Dat heeft burgemeester Den Oudsten bekendgemaakt op het Stadhuis. Er is geen aangifte gedaan en politie-onderzoek in opdracht van de burgemeester geeft ook geen reden tot strafrechtelijke vervolging, zo laat hij weten.Leden van Vindicat zorgden begin september voor overlast in het sushirestaurant aan Het Hout in Stad. Dat leidde tot veel ophef, waarna Den Oudsten de politie vroeg een feitenonderzoek te beginnen.Volgens Den Oudsten had de ondernemer eerder moeten ingrijpen toen de groep studenten voor overlast zorgde. Daarover is ook contact geweest met de eigenaar van het restaurant.Ook had Den Oudsten het verstandiger gevonden als er wel aangifte gedaan was door de ondernemer. 'Als je zaak fors vernield wordt, lijkt me dat wel verstandig.'De gemeente vindt wel dat Vindicat nog een weg te gaan heeft, wil het voldoen aan de gevraagde mentaliteitsverandering. Die moest er komen, na eerdere incidenten bij Vindicat . 'Dat lukt alleen als er van binnenuit energie in gestoken wordt', zegt Den Oudsten.In een gesprek met Den Oudsten heeft Vindicat laten weten zich ervan bewust te zijn 'dat er echt iets moet veranderen'.