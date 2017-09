Loppersum wil van het gas af: 'De mensen moeten snel weer rustig kunnen slapen'

Wethouder Schollema zet zijn handtekening (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

'We hebben een probleem veroorzaakt dat zich onder de grond afspeelt. We moeten nu de oplossing boven de grond halen, zodat mensen snel weer rustig kunnen slapen', zegt wethouder Bé Schollema van Loppersum.

Met die woorden sprak Schollema de zestien partijen toe die woensdagmorgen hun handtekening zetten onder het energieakkoord van Loppersum. Een grote stap voor de gemeente om in 2030 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Te beginnen bij het dorp Loppersum.



Samenwerken

Zestien partijen, waaronder de Gasunie, Nationaal Coördinator Groningen en onderzoeksbureau TNO, helpen Loppersum daarbij. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de energieconsumptie in Loppersum en de effecten van het energieakkoord.



Windmolen?

Daarnaast onderzoek de lokale energiecorporatie LOPEC de mogelijkheden voor één grote windmolen voor het hele dorp. Maar daar moet wel provinciale regelgeving voor worden aangepast. Maar de op de bijeenkomst aanwezige gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) laat weten daar 'best naar te willen kijken'.



Verder zetten Belangenverenigingen zoals Buurkrachtteam Lopperum zich in om woningeigenaren bewust te maken van hun energiegebruik.



Van gedachte veranderen

Maar staat het dorp straks vol met windmolens en zonneparken? Daar zit ook niet iedereen op te wachten. Schollema: 'De mensen moeten nu inzien dat dit soort maatregelen wel echt nodig zijn. En als ze doorhebben dat zo'n windmolen echt voor hun is en niet voor één of andere grote investeerder, misschien veranderen ze dan wel van gedachte.'



De afspraken die de partijen hebben gemaakt, moeten ertoe leiden dat in 2020 de helft van de woningbouw volledig onafhankelijk is van fossiele energiebronnen. De gemeente zelf wil dan 100 procent energieneutraal zijn.



Voorbeeld

Het energie-akkoord geldt tot 1 oktober 2023 en wordt ieder jaar onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat de projecten die in Loppersum worden uitgevoerd, later ook in de andere dorpen binnen de gemeente van start gaan. Schollema: 'En zo hopen wij een voorbeeld te zijn voor de rest van het land.'