Dag van de waarheid voor zwembad in Musselkanaal?

Wat moet er gebeuren met de zwembaden in de gemeente Stadskanaal? Die vraag staat maandagavond centraal tijdens een vergadering van de gemeenteraad. In Musselkanaal volgen ze die vergadering met speciale belangstelling.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om tot 2019 een haalbaarheidsonderzoek te doen naar alle baden. Maar daar zit Musselkanaal niet op te wachten.

Twee jaar onderzoek?

Verenigd in een dorpscoöperatie wil het dorp de exploitatie van het zwembad overnemen. Dat zou in januari volgend jaar al kunnen. Eerst twee jaar onderzoek doen, zorgt er voor dat de toekomst van het bad onzeker wordt.

'De plannen die wij hebben zijn volledig uitgewerkt', zegt voorzitter Ben Schomaker van dorpsbelangen Musselkanaal. 'Dit is een beproefd concept en hiermee kunnen we het zwembad nog zeker twintig jaar open houden.'

Schot voor open doel

De dorpscoöperatie heeft naast een kant en klaar plan intussen ook de nodige gesprekken over subsidies gevoerd. 'Nu is alles gereed', aldus Schomaker. 'Het is een schot voor open doel. Maar ik weet niet of we dat schot voor open doel over twee jaar ook nog hebben.'

Gezond verstand

De gemeenteraad van Stadskanaal vergadert maandagavond dus over de zwembaden. De voorzitter van dorpsbelangen heeft aangegeven tijdens die vergadering de gemeenteraad nog toe te spreken. Schomaker: 'En dan hoop ik dat het college en de raad hun gezond verstand gebruiken en ons dit gunnen.'

