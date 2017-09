Rondje Groningen: Anita Witzier is 60 euro waard

Eén keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen gaan er bekende Nederlanders onder de hamer.

Na de Giro en de Vuelta nu ook de WK wielrennen naar Noord-Nederland? Voormalig topschaatsster Renate Groenewold lobbyt er hard voor bij de internationale wielerbond UCI. Met Bauke Mollema als ware ambassadeur voor zo'n WK tegen-de-wind-in-rijden-in-het-vlakke-noordelijke-land:Wie kent ze niet? De borden waarmee automobilisten worden verwelkomd of uitgezwaaid in onze provincie. De veertig borden bij de provinciegrenzen zijn nu vervangen door nieuwe exemplaren , want ja, de provincie heeft alweer een tijdje een nieuw logo:Voor een pizzaatje zijn wij altijd wel te porren. Maar of de pizza Vindicat van Hasret wel zo'n goed idee is? Stadsblog Sikkom zag deze recensie staan op Thuisbezorgd.nl:De gedragingen van de dames en heren van Vindicat atque Polit (we herhalen nog maar eens waar dit voor staat: 'Handhaaft en Beschaaft') inspireren ook tv-presentator Arjen Lubach. Afgelopen weekend had hij in zijn 'Zondag met Lubach' al geen goed woord over voor de Groningse studentenvereniging:En vandaag tweette Lubach dit filmpje van een 'Vindihond', die ook wat op de muur smeert:Niet voor het eerst, maar hopelijk wel voor het laatst. Als minister Kamp onze provincie bezoekt, siddert de Groninger bodem. Ook vandaag waren er weer twee bevingen. Eén had als epicentrum villadorp Haren (1.4 op de schaal van Richter), de andere trilling was bij Appingedam:Eén geluk: het was vermoedelijk voor het laatst dat Henk Kamp als (demissionair) minister onze provincie bezocht...Zijn bijna-naamgenoot Henk Kamps - met een s dus - is niet demissionair. Verre van zelfs. Op een concours van Keurslagers behaalde de Winsumer twee keer goud, zowel voor zijn grove Groninger als voor zijn fijne Gelderse rookworst, schrijft WinsumNieuws:Het is een ware trend: stelletjes spotten die dezelfde outfit dragen. De volgende Facebookpagina voor Groningen is pas begonnen en dat levert nu al hilarische beelden op:In de synagoge van Groningen werd vanavond het 'foeilelijke' schilderij van Erica Terpstra geveild. Het schilderij, dat eigenlijk gemaakt werd voor het programma 'Sterren op het Doek', bracht 390 euro op.Collega-presentatrice Anita Witzier was een stuk minder populair bij de veilingbezoekers. Haar beeltenis ging weg voor slechts 60 euro...De bietencampagne is weer in volle gang. Dagelijks gaan vele tonnen bieten naar de suikerfabriek in Hoogkerk, zo goed en zo kwaad als dat gaat vanwege het natte land . De gemeente Groningen haalde dit jaren '30-filmpje van de oude Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek in Stad uit het archief: