Eerste 3D-geprinte brug ter wereld komt in Blauwestad

(Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord) (Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord)

Blauwestad krijgt hoogstwaarschijnlijk een wereldprimeur: een 3D-geprinte brug.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Test

Woensdag is een geprint brugdeel getest in de stad Groningen. Met een heftruck zijn er betonnen platen op gelegd. De verwachting was dat het brugdeel twee tot drie van die platen kon houden, maar er konden tien platen op liggen met een gewicht van meer dan zes ton.



Alleen het dek

Sinds vorig jaar is de provincie Groningen, samen met het bedrijf FDN uit Amsterdam, bezig met een proef om een volledig betonnen brug voor auto's te printen. Dat is uniek in de wereld. Elders bestaan al wel fietsers- en voetgangersbruggen die zijn geprint, maar daarvan is alleen het dek geprint.



Groen

Gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen is enthousiast: 'Wij willen heel graag groen vervoer op de kaart zetten. Met een 3D-printer bespaar je heel veel cement en kun je meer groene elementen gebruiken.' Ook heeft een volledig geprinte betonnen brug geen onderhoud nodig, omdat er geen asfalt wordt gebruikt.



Testbrug

Nu de proef geslaagd is, wordt een testverkeersbrug van tien meter gemaakt, die dit jaar in Blauwestad wordt geplaatst. Als ook die aan de eisen voldoet, wordt de grote brug geprint. Die wordt twintig meter lang en acht meter breed en heeft twee rijstroken.