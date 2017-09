Toch geen Volvo Ocean Race voor zeilster Annemieke Bes

Zeilster Annemieke Bes doet niet mee aan de Volvo Ocean Race. De Groningse wilde de garantie dat ze alle etappes mag varen, maar kreeg dat niet van schipper Simeon Tienpont.

'Het is een van de zwaarste tests in de sport', zegt de eveneens Groningse Tienpont over de negen maanden durende race. 'Er is geen plek voor compromissen.''Ik moet er zeker van zijn dat iedere etappe de juiste personen op de juiste plek worden ingezet. Dat betekent dat het onmogelijk is om iemand de garantie te geven om iedere dag te zeilen', zegt Tienpont over de zeilster van de Harense zeilvereniging De Twee Provincieën.Volgens Team AkzoNobel is de beslissing in 'goed overleg' genomen. 'Het verlies van Annemieke is een teleurstelling, maar we moeten door', besluit Tienpont.De Volvo Ocean Race gaat over ruim een maand van start in het Spaanse Alicante.