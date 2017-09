Afzwaaiende minister Kamp gelooft nog steeds in tempo versterking

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat er nog steeds vanuit dat alle huizen in het aardbevingsgebied binnen vijf jaar versterkt zijn. Hij zei dat woensdag bij zijn laatste bezoek aan Groningen als bewindsman.

De versterking van huizen gaat zeer moeizaam. Zo zijn er heel veel problemen met de woningen die al wel zijn aangepakt. Ook worden de eerder beloofde aantallen lang niet gehaald.Toch denkt de vertrekkende minister dat deze enorme klus ondanks de problemen binnen vijf jaar is geklaard.'We hebben met elkaar vastgesteld dat de opgave is dat binnen vijf jaar de versterkingsoperatie wordt gerealiseerd. Dat willen we overeind houden. We zullen doen wat nodig is', aldus Kamp.Hij zat voor de laatste keer om de tafel met de maatschappelijke organisaties. Dat heeft weinig opgeleverd.Susan Top van het Groninger Gasberaad zegt het zo: 'Opnieuw heeft het ons niet veel nieuws gebracht. Dit is de laatste keer. Ik weet niet of we dit nog veel vaker hadden getrokken', verzucht ze.En ook Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is bepaald niet onder de indruk. 'Het heeft ons wederom niets opgeleverd. Het was zoals we al hadden voorspeld weer hetzelfde riedeltje.'