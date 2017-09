'Harm Post is niet iemand die je snel vergeet'

Directeur Harm Post van Groningen Seaports neemt vrijdag afscheid van de Groninger zeehavens. Hij heeft zeventien jaar aan het roer gestaan van de havens in Delfzijl en de Eemshaven. Die laatste is in die tijd uitgegroeid van een relatief kale vlakte tot een belangrijk economisch centrum in onze provincie.

Post gaat zich nu onder meer bezighouden met het adviseren van Groningen Airport Eelde. Maar voor hij definitief afscheid neemt vragen wij aan vier mensen die beroepsmatig veel met Post te maken hebben gehad wat ze vinden van de flamboyante havendirecteur.'Het bijzondere aan Harm is dat hij enorm veel enthousiasme en positiviteit met zich meebrengt. En dat enthousiasme brengt hij over, waardoor de samenleving in beweging komt. En dat is wat je uiteindelijk nodig hebt. Je kunt niets alleen doen, maar met z'n allen kun je een aardig eind komen.''Harm Post gaat naar Groningen Airport Eelde en ik ben benieuwd of hij daar met z'n enthousiasme en z'n vermogen om kansen te zien ook weer een bijdrage kan leveren aan de noordelijke economie. Je ziet al dat daar mensen in beweging komen en ik hoop dat hij dat kan doorzetten.''Hij is overweldigend, charismatisch, aardig maar ook een zakenman en dat blijft mij het meest bij. Een kleine anekdote: het bezoek van koningin Beatrix aan de Eemshaven. Zijn vader was daar ook bij. Die tikte mij op de arm en zei: 'Het is toch wat met die jongen, met wie hij ook praat, de koningin of de buschauffeur, hij praat met iedereen hetzelfde.' De trots van zijn vader, vergeet ik nooit meer.''Harm Post is zeer aanwezig, Hij is niet iemand die je snel vergeet, die je niet opmerkt, een markant figuur. De Waddenvereniging en hij hebben totaal verschillende belangen. Wij willen de natuur rond de Eemshaven behouden, sterker nog: beter maken, en hij wil de economie van de haven verbeteren. Maar Post heeft erkend: de Eemshaven grenst aan Werelderfgoed Waddenzee, en daar moeten we ons voor inzetten onder het motto: 'Als de natuur lekker gaat, dan heb ik meer ruimte om de haven te versterken'. Dat heeft hij goed gedaan.''Post is een goede netwerker, maar in onze ogen ook vooral een ondernemer. En hij is een fantastische marketeer. Hij zorgt ervoor dat de haven er goed bij ligt, maar dan gebeurt er vervolgens niets. Dan moet je op pad, en dan moet je zorgen dat je er geïnteresseerden naar toetrekt en dat die dan vervolgens toehappen. En hij verbindt ze dan vervolgens met interessante partijen die we hier al hebben in Noord-Nederland.'Is er dan helemaal niets op Post aan te merken? Zwiers: 'Ongetwijfeld zal z'n vrouw ook wel iets weten waar hij af en toe op gecorrigeerd moet worden, maar dat moet je aan haar vragen...'