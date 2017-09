Een nieuw huis voor afgekickte mannen

Het nieuw verblijf voor afgekickte mannen in Veelerveen (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'Als je iemand terugplaatst in z'n oude omgeving, is het bidden of iemand gemotiveerd blijft.' Sherwin Mercera had veel problemen en was verslaafd. Hij werkt nu als ervaringsdeskundige in de Spetse Hoeve in Veelerveen, waar mannen die willen afkicken verblijven.

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever





Doorstroomhuis

In de Hoeve wonen de mannen voor een periode van zes maanden. Ze krijgen er therapie en werken er bijvoorbeeld met de dieren of in de werkplaats. Na de behandeling is het mogelijk om begeleid te blijven wonen in een zogenaamd doorstroomhuis. Terwille, de organisatie achter de Spetse Hoeve, heeft nu van die huizen in de stad Groningen.



Te veel prikkels

'Maar er zijn jongens die niet terug willen naar de stad. Er zijn te veel prikkels om weer de fout in te gaan', zegt Mercera. Daarom wil de Hoeve een huis in de omgeving van Veelerveen opzetten.



Stap naar zelfstandigheid moeilijk

Shanny van der Scheer is coördinator van de Hoeve en woont er zelfs een paar meter vandaan. 'De overstap naar volledig zelfstandig wonen is vaak te groot, daarom is begeleiding nodig na de behandeling hier', vertelt ze.



In de buurt

Van der Scheer hoopt een huis in de omgeving te kunnen vinden om continuïteit te kunnen bieden aan de mannen. Ze wil in het nieuwe huis dan ook deels dezelfde begeleiders hebben als in de Hoeve nu aan het werk zijn. 'Regelmaat en structuur zijn belangrijk voor deze groep. Om steeds in een nieuwe omgeving geplaatst te worden, is voor niemand een pretje.'



Volledige hulp

Ervaringsdeskundige Mercera vindt het belangrijk dat het huis in de buurt er komt, om de hulp zo volledig mogelijk aan te kunnen bieden. 'Als je iemand vraagt of je wilt helpen bij het afwassen, loop je ook niet bij het afdrogen weg. Dat is hier precies hetzelfde.'