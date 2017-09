'Het verschil is heel erg groot hoor, Hercules zou geen partij moeten zijn voor FC Groningen.' Volgens sportverslaggever Bert Kous van RTV Utrecht is er voor de FC geen enkele reden om met knikkende knieën te beginnen aan de bekerwedstrijd tegen de derde divisionist.

Ondanks de mindere vorm waarin Groningen verkeert. 'We moeten wel reeël zijn. Jong FC Groningen speelt op hetzelfde niveau als Hercules', zegt Kous.Het duel wordt op het veld van FC Utrecht gespeeld, in stadion Galgenwaard. Dat komt omdat het duel donderdagavond live wordt uitgezonden door FOX Sports. En de stadionverlichting op het terrein van Hercules is niet sterk genoeg om live-tv mogelijk te maken.'Zo'n wedstrijd, tegen zo'n sterke tegenstander speel je natuurlijk het liefst in je eigen stadion', zegt Kous. 'Als er op het sportpark van Hercules 400 man zijn, is het aangenaam vol en de sfeer goed. Maar 1500 man in een stadion, dat verzuipt een beetje.'Hercules is volgens Kous een club 'die ieder jaar een ware uittocht beleeft naar de beter betalende clubs in de omgeving'.'Zelf betaalt Hercules betrekkelijk weinig. Utrecht is een studentenstad. Ze slagen er elk jaar in om jonge jongens die in Utrecht komen wonen en wel aardig tegen een bal kunnen trappen aan te trekken. Zo draait de club ieder jaar mee in het linkerrijtje.'Toch moet Groningen oppassen voor Hercules, want: 'Ze hebben helemaal niets te verliezen. Ik heb van de week eens zitten puzzelen, volgens mij is het veertig jaar geleden dat FC Groningen voor het laatst door een amateurclub werd uitgeschakeld in de KNVB-beker.'Dat klopt niet helemaal, het is bijna 33 jaar geleden. In oktober 1984 werd Groningen voor de beker uitgeschakeld door de amateurs van Heerjansdam.