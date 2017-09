Noord Vandaag: 'Ik kiek ale doagen noar joe'

'Als d'r een koper komt, stop ik.' Maar voorlopig runt de 77-jarige Martje van der Velde nog haar eigen koffiecafé in Delfzijl, waar het volgens de stamgasten altijd erg gezellig is. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Demissionair ministerom te praten over de aardgaswinning. Verslaggever Goos de Boer blikt terug op een tijdperk: 'Na de beving van Huizinga gaf Kamp nog een aardige hens aan de gaskraan, dat is zijn grootste fout geweest.' (vanaf 1.50)- Een primeur voor onze provincie: in Groningen wordt de eerste 3D-geprinte autobrug van de wereld getest. De grote vraag:voor autoverkeer? 'Hij is bijna onbreekbaar', denkt de ontwerper. (vanaf 9.43)Op de Spetse Hoeve in Veelerveen proberen tien mannen in zes maanden tijd van hun verslaving af te komen. Nu wil de Hoeve uitbreiden: 'Maar dat ligt gevoelig bij de buurt.' (vanaf 11.22)- Martje van der Velde isKaffee Inn, in het centrum van Delfzijl. 'Zie zörgt goud veur ons en wait een haileboel van Delfziel', zegt een van de klanten. Tafelheer Rob Mulder ging bij haar op de koffie en dat vond ze leuk: 'Ik kiek ale doagen noar joe.' (vanaf 12.52)- De spelersgroep van FC Groningen heeft er bij trainer Ernest Faber op aangedrongente gaan spelen. Te beginnen morgenavond in het bekerduel tegen Hercules in Utrecht. (vanaf 16.38)