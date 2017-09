Oosterparkers zijn vanaf januari baas in eigen wijk

Vanaf januari 2018 krijgen de Oosterparkers het zelf voor het zeggen in hun wijk. Elf inwoners gaan samen met zes raadsleden de coöperatieve wijkraad vormen.

Het is een experiment van de gemeente Groningen om ervoor te zorgen dat stadjers zich meer betrokken voelen bij de besluitvorming van de gemeente.In oktober wordt door middel van een lotingssysteem bepaalt welke elf Oosterparkers in de wijkraad plaatsnemen. De loting gaat via de gemeentelijke basisadministratie. Inwoners kunnen uiteraard weigeren om plaats te nemen in de wijkraad. Dan zal volgens hetzelfde lotingssysteem iemand anders worden benaderd. Er is wel een leeftijdsgrens van 16 jaar of ouder.De wijkraad zal in elk geval twee jaar bestaan. Per jaar is er een budget van 200 duizend euro beschikbaar. Het geld is vrij te besteden, maar moet wel betrekking hebben op de Oosterparkwijk. Het wijkpanel kan ook invloed uitoefenen op besluiten die door de gemeente worden genomen en betrekking hebben op de Oosterparkwijk. Hoe groot die invloed is, is nog niet bekend.Het is de wijkraad, die dus uit zeventien mensen bestaat, die besluiten neemt. Naast dat orgaan is er ook een wijkpanel. Dat bestaat uit een groep van, eveneens, 400 gelote Oosterparkers. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) moet het wijkpanel ook betrokken worden bij de besluiten die vallen in de wijkraad. 'Ze doen er verstandig aan om het panel te gebruiken om besluiten te toetsen.'Het experiment duurt dus twee jaar. De wijkraad gaat over de eigen agenda en bepaalt ook zelf hoe vaak ze vergaderen. Als het experiment een jaar bezig is zal de wijkraad verantwoording moeten afleggen over de genomen besluiten en financiën. Die verantwoording wordt afgelegd aan de wijk.