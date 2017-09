Noorderzijlvest heeft miljoenentegenvaller; 'Belastingbetaler betaalt rekening'

Belastingbetalers gaan meer betalen door een verkeerde keuze van waterschap Noorderzijlvest. Dat stelt oppositiepartij Betaalbaar Water. Het waterschap heeft een financiële tegenvaller van zo'n zes miljoen te verwerken.

Volgens Henk Hoiting van de partij heeft het waterschap er slecht aan gedaan de regie in eigen hand te houden bij de dijkverstevingen van het Eemskanaal. Bij de operatie zijn onder meer de NAM en Rijkswaterstaat betrokken.'Die andere partijen zijn veel groter en hebben veel meer juridische mogelijkheden', stelt Hoiting. Doordat het waterschap de regie voert, komen financiële tegenvallers op het bordje van Noorderzijlvest. 'Het waterschap heeft een te grote broek aangetrokken', vindt Hoiting.De financiële tegenvaller is ontstaan doordat op meer subsidie werd gerekend dan er uiteindelijk binnenkwam. Het gaat om de dijk tussen de Bronssluis bij Groningen en Woltersum.'Het waterschap moet alle inkomsten zien te krijgen uit belastingen. Dus dit komt voor rekening van de belastingbetaler in het gebied van Noorderzijlvest', zegt de fractievoorzitter. Het zou jaarlijks om 700.000 euro gaan.Dinsdagavond vergadert het algemeen bestuur van het waterschap over de ontstane situatie. Noorderzijlvest wil in afwachting daarvan nog niet reageren.