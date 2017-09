Rob komt op de koffie bij 'krasse knar'

(Foto: RTV Noord)

Martje van der Velde is 77 jaar en ze runt nog volop haar eigen Kaffee Inn, in het centrum van Delfzijl.

Na het overlijden van haar man, elf jaar geleden, besloot Martje 'nog even door te gaan'.



Haar vaste clientèle is blij met haar, want ze kletsen lekker bij bij de 'encyclopedie van Delfzijl'. Rob ging vandaag een bakkie doen bij Martje...