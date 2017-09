'Meerderheid winkeliers Paddepoel wil af en toe op zondag open'

De meerderheid van de winkeliers in winkelcentrum Paddepoel is voorstander van de zondagopenstelling. Niet elke week, maar op een aantal zondagen per jaar. Dat blijkt volgens de stad-Groninger wethouder Joost van Keulen (VVD) uit een enquête onder de ondernemers.

Er woedt al maanden een koopzondagenruzie. Winkeliers die op zondag dicht blijven als ze volgens de regels eigenlijk open moesten zijn, zijn beboet door de Vereniging van Eigenaren (VVE).'Wat opvalt is dat een aantal ondernemers geen antwoord heeft gegeven op de vraag die gaat over het uitdelen van boetes', zegt Van Keulen. 'Een kleine meerderheid is er voorstander van om niet te handhaven op de zondagopenstelling. Maar dat wordt weer tenietgedaan door het aantal mensen dat de vraag onbeantwoord heeft gelaten.'Van Keulen heeft nogmaals onder de aandacht gebracht bij de VVE dat boetes uitdelen, wat hem betreft, niet leidt tot een oplossing. 'De VVE beraadt zich over het verzoek om te stoppen met het uitdelen van boetes.'De wethouder is de afgelopen weken meerdere keren op bezoek geweest in Paddepoel, om te bemiddelen in de koopzondagenruzie, zoals de gemeenteraad hem had verzocht.Van Keulen laat weten dat hij meerdere gesprekken heeft gevoerd, ook met de Vereniging van Eigenaren (VVE). Het is namelijk de VVE die de boetes uitdeelt als een ondernemer besluit om op zondag zijn winkeldeuren dicht te houden, als hij geacht wordt open te zijn.De gesprekken voerde de VVD-wethouder niet alleen. Hij deed dat samen met de bemiddelaar die de gemeente eerder al had aangesteld. Die bemiddelaar moet ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert in het winkelcentrum.