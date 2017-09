Spelers FC Groningen verlangen duidelijkheid van Faber

De spelers van FC Groningen willen donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Hercules 'gewoon' in het 4-3-3-systeem spelen. Ook de komende periode moet er op die manier gevoetbald worden.

Dat heeft de spelersgroep volgens bronnen van RTV Noord bij trainer Ernest Faber geëist. De spelers willen op die manier meer vastigheid inbouwen. Maar volgens aanvoerder en keeper Sergio Padt is daar geen sprake van: 'Eehm... Nee, dat klopt niet eigenlijk. Wij hebben dat niet gevraagd.''Kijk, wij zoeken altijd naar vastigheden. Dat zoekt elk team. Toen we tegen FC Utrecht bijvoorbeeld met drie verdedigers speelden, omdat zij met twee spitsen speelden, dat begrepen wij. Je moet niet altijd van eigen kracht uitgaan, maar je ook kunnen aanpassen.'Ook trainer Ernest Faber ontkent dat de spelers bij hem zijn geweest: 'Dat klopt helemaal niet. We hebben gewoon een nabespreking gehad, waarbij iedereen alles mag zeggen. Zowel staf als spelers. En dan komen we altijd weer met een gezamenlijk plan hoe te gaan spelen.'De bekerwedstrijd wordt donderdagavond om 18.30 uur gespeeld in het stadion van FC Utrecht.De 17-jarige middenvelder Ludovit Reis maakt morgenavond zijn debuut voor de FC. Kasper Larsen, Ruben Jenssen en Todd Kane zijn er vanwege blessures niet bij.