Bodem te zwak voor snelle trein naar Duitsland

De bodemgesteldheid onder delen van het spoor tussen Groningen en Bad Nieuweschans is zo slecht, dat het nu onmogelijk lijkt om op het hele traject een snelle trein te laten rijden. Dat blijkt uit bodemonderzoek.

Een snelle trein op het traject is belangrijk voor de Wunderline. Met die lijn moeten reizigers snel en comfortabel van Groningen naar Bremen kunnen reizen en weer terug.Wanneer een trein 140 kilometer per uur rijdt in plaats van de huidige 120 kilometer per uur, dan gaat de grond onder het spoor meer schudden. De mate waarin de grond heen en weer beweegt, de zogeheten grondversnelling, wordt dan te groot.Door de bodemgesteldheid kan een snelle trein tussen Groningen en Bad Nieuweschans alleen rijden als de bodemgesteldheid wordt aangepast, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Maar zo'n verbetering loopt wel meteen in de papieren.''De ultieme consequentie is dat de trein daar niet sneller kan rijden', zegt Gräper. De provincie heeft nu eerst een second opinion aangevraagd om de bodemgesteldheid nog beter in kaart te brengen. Daarna wordt gekeken naar eventuele maatregelen.Omdat er 'aanvullend geotechnisch onderzoek' nodig is en het project meer vertraging oploopt, lopen de kosten ook op. De provincie schat in dat er vijf ton extra nodig is voor de snelle verbinding. Provinciale Staten moet daar binnenkort over beslissen.De beroerde gesteldheid van de grond onder bepaalde gedeeltes van het spoor tussen Groningen en Bad Nieuweschans is niet de eerste tegenslag voor de Wunderline. De kapotte Friesenbrucke bij Weener zorgde eerder al voor hoofdbrekens. Die brug is pas in 2024 weer in gebruik.