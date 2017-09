Delfzijl krijgt extra stemlokaal na klachten stemmers

Het duurt nog even voordat er weer verkiezingen zijn, maar de gemeente Delfzijl heeft al vastgelegd dat er een extra stemlokaal komt in Delfzijl Noord.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart was het dringen geblazen bij het stembureau in de Brede School. De gemeente kreeg klachten dat er door de drukte niet anoniem gestemd kon worden.Bij de Brede School konden 2.400 mensen stemmen, en dat bleek aan de hoge kant. Daarom komt er in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Uitwierderweg een extra stemlokaal. De helft van de stemmers die naar de Brede School zou gaan, kan voortaan daar terecht.De eerstvolgende verkiezingen zijn op 21 maart volgend jaar. Dan kunnen we de nieuwe gemeenteraadsleden kiezen.