Boekje over aardbevingsellende voor Kamp: 'Er zit veel meer leed achter de voordeur'

'De verhalen van deze mensen staan niet op zichzelf. Het zijn de ervaringen van heel veel gedupeerden.'

Met die woorden heeft voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad woensdag een boekje aan demissionair minister Henk Kamp aangeboden.Er staan veertien verhalen in van mensen die zwaar gebukt gaan onder de problemen door de gaswinning in Groningen. Volgens Wigboldus is de ellende nog veel groter dan deze verhalen vertellen.'Wij vrezen dat er veel meer leed achter de voordeur zit waar niemand zicht op heeft. Maar ook zitten veel Groningers nog in procedures en zijn ze bang dat wanneer ze openlijk hun verhaal vertellen dat negatief gaat uitpakken op hun claims.'Kamp heeft het boekje van het gasberaad in ontvangst genomen tijdens zijn laatste bezoek aan Groningen.