Voorzitter bestuur Noorderzijlvest neemt afscheid

Martin van Opijnen neemt de plek van Boldewijn in de tweemansfractie over (Foto: RTV Noord)

Henk Boldewijn, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, heeft woensdagavond afscheid genomen.

Boldewijn zat acht jaar in het bestuur. Martin van Opijnen neemt zijn plek in de tweemansfractie over. Herman Beerda wordt de nieuwe fractievoorzitter.