Definitief: nieuw wedstrijdveld voor VEV'67

Voetbalclub VEV'67 uit Leek krijgt een nieuw wedstrijdveld. Het hing al weken in de lucht, maar nu is het definitief.

De politieke partijen in Leek hebben unaniem voorgestemd.Een buurtbewoner had nog bezwaar ingediend tegen het veld, maar dat is twee weken geleden ongegrond verklaard. De reden: de persoon woonde op meer dan zevenhonderd meter afstand van het nieuw aan te leggen veld.Het nieuwe veld is nodig omdat de vereniging sterk blijft groeien. Oud-voorzitter Jaap Pranger: 'Het ledenaantal is de afgelopen drie jaar gestegen met zeven procent. Het is moeilijk te voorspellen, maar wij verwachten dat die groei voorlopig aanhoudt.'Huidig voorzitter Emo de Vries laat weten dat er de komende tijd flink doorgewerkt gaat worden: 'Het is echt gras, dus het veld moet eerst een jaar blijven liggen, pas daarna kunnen wij er op spelen. Wij moeten even doorpakken, maar gaan er vanuit dat wij vanaf volgend seizoen op dat veld kunnen gaan spelen.'