Ondernemersfonds Leek mag nog een jaar doorgaan

Het Ondernemersfonds van Leek (OVL) zal ook volgend jaar evenementen subsidiëren. Alle politieke partijen in Leek willen dat de samenwerking tussen gemeente en ondernemers volgend jaar wordt voortgezet.

Op woensdag 4 oktober wordt het definitieve besluit genomen.



Werkwijze ondernemersfonds

Het ondernemersfonds bestaat uit bedrijven, winkels, boeren en non-profitorganisaties. Zodra een aangesloten lid een project zoals een evenement wil organiseren, kan het een aanvraag doen bij het ondernemersfonds. Vervolgens wordt het besluit genomen om wel of geen steun en geld toe te kennen aan het project.



De kas van het ondernemersfonds wordt gevuld door de leden. Zij betalen een hogere onroerendezaakbelasting. De gemeente Leek ontvangt dat geld en stop het vervolgens in het ondernemersfonds.



Volgens Roelof Tolner, penningmeester en secretaris van de OVL, is het belangrijk dat zij ook volgend jaar aan het werk kunnen: 'Hierdoor kun je gezamenlijk activiteiten ontplooien waar iedereen aan mee kan doen.'