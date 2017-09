Frank de Vries benoemd tot waarnemend burgemeester Ten Boer

Frank de Vries in zijn tijd als wethouder (Foto: Archief RTV Noord)

Oud-wethouder Frank de Vries is woensdagavond benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ten Boer. Hiermee is hij de opvolger van André van de Nadort. Per 1 oktober zal De Vries die functie bekleden.





Beëdiging

De benoeming werd ondertekend door Commissaris van de Koning René Paas. De Vries heeft al ruime politieke ervaring, zo was hij zes jaar lang wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Groningen.





Op 4 oktober zal de beëdiging plaatsvinden tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Ten Boer.



De gemeente Ten Boer wordt op 1 januari 2019



Lees ook:

-

-

Dat gebeurde in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders en de secretaris van de gemeente Ten Boer.De benoeming werd ondertekend door Commissaris van de Koning René Paas. De Vries heeft al ruime politieke ervaring, zo was hij zes jaar lang wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Groningen.Op 4 oktober zal de beëdiging plaatsvinden tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Ten Boer.De gemeente Ten Boer wordt op 1 januari 2019 heringedeeld met Groningen.