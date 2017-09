Stad heeft meer geld nodig om verkeersproblematiek aan te passen

Er moet meer geld komen om de verkeersproblematiek aan te pakken in de stad. Dat heeft wethouder Paul de Rook (D66) de raadsleden laten weten tijdens een debat over de overlast die het verkeer geeft in Groningen.

'Als we met de politie en de wijkbewoners gaan optrekken en net iets meer geld hebben om maatregelen te treffen dan komen we een heel eind om de problematiek te beperken.' Dat er grote problemen zijn rondom het verkeer in de stad werd al duidelijk in april.Toen kwamen meerdere bewonersorganisaties naar het stadhuis om te vertellen waar en welke verkeersproblemen zich voordeden in hun wijk. Naar aanleiding van die bijeenkomst voerde de commissieleden woensdagavond een debat over de verkeersveiligheid in Groningen.Het extra geld is volgens de wethouder vooral nodig om 'fysieke aanpassingen' te maken. Zoals extra 30 km. zones inrichten. 'Zonder extra budget te hebben kan niet verwacht worden dat we bijvoorbeeld die extra 30 zones kunnen inrichten.'Echt passende oplossingen voor een verkeersveiliger Groningen leken de politici niet te hebben. D66-raadslid Tom Rustebiel vatte het in één zin treffend samen: 'Er is niet één oplossing denkbaar voor het probleem.'De VVD en Stadspartij zijn in elk geval groot voorstander van een stevige handhaving om het verkeer veiliger te maken. 'Gewoon staande houden en bekeuren', aldus Max Blom (VVD) over mensen die de regels aan hun laars lappen. De PvdA is daarentegen niet voor het uitdelen van boetes, maar inzetten op gedragsverandering.De handen van verantwoordelijk wethouder De Rook lijken te jeuken om alle knelpunten in de stad aan te pakken. Want volgens hem staat de verkeerproblematiek op nummer één van het lijstje overlast in Groningen. 'De oplossing is weerbarstig, maar het probleem is dat er te weinig geld is.'Met die boodschap, extra geld, moeten de raadsleden het vooral doen. 'Want er is in deze gemeente maar een orgaan wat over het budget gaat en dat is de gemeenteraad', besluit Paul de Rook. De gemeenteraad is dus aan zet wat betreft de wethouder.