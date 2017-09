Plannen binnenstad: 'We gaan echt niet akkoord met die 42 miljoen extra'

De plannen voor de nieuwe binnenstad zijn woensdagavond voor het eerst besproken door de gemeenteraad nadat het college vol trots de ambities had gepresenteerd. Als al die ambities werkelijkheid worden, komt dat neer op een totaalbedrag van ruim 69 miljoen euro. Dat bedrag viel niet bij alle partijen even goed.

Alle concrete plannen kosten zo'n 27 miljoen euro. Maar er is ook een lijstje van extra plannen. Als de plannen van het extra lijstje allemaal worden afgevinkt komt dat neer op een totaalbedrag van 42 miljoen euro, samen met de concrete plannen is dat dus een totaalbedrag van 69 miljoen euro.Herman Ubbens (CDA) viel van zijn stoel toen hij het bedrag van 42 miljoen zag staan. 'Dat is veel, veel te veel. Als we alles willen uitvoeren moeten we veertig miljoen extra ophoesten. Hoe leggen we uit dat er zoveel geld naar de binnenstad gaat? Daar gaan we echt niet mee akkoord. De SP en de Stadspartij sloten zich daar bij aan.Inge Jongman (ChristenUnie) was iets minder verbaasd dan het CDA-raadslid, maar had ook haar vraagtekens. 'Er is niks mis met ambities, maar is het reëel om voor te sorteren op meer dan 40 miljoen? Is het echt allemaal nodig?'Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) hoeft de aanpak van de binnenstad geen 69 miljoen euro te kosten. 'Er ligt hier geen aanvraag om 42 miljoen extra van u te krijgen.'De straten in het stadscentrum gaan de komende tijd flink op de schop. De eerste veranderingen zijn al in gang gezet in de Astraat. Daar zijn de lijnbussen uit de straat verdwenen. Binnenkort wordt de complete straat aangepakt. Voor 5 december moet de straat zijn voorzien van een totale metamorfose.Om het zogenoemde kernpakket, de concrete plannen, uit te voeren heeft het gemeentebestuur zo'n 27 miljoen euro nodig. Dat is overigens wel ruim 4 miljoen euro meer dan verwacht. Om naast de concrete plannen ook nog alle extra plannen uit te voeren heeft het college 42 miljoen euro nodig. Over die 42 miljoen ontstond consternatie onder de politici.'Toen we toch bezig waren om te kijken wat we gingen aanpakken hebben we gelijk naar de hele binnenstad gekeken', aldus Van Keulen. 'Al die projecten hebben we nu op geld gezet. Het is vervolgens aan u om te beslissen welk project we gaan uitvoeren. Dat lijkt mij de meest zuivere manier.'Dat is nog niet bekend. De reacties op de ambities waren bij de meerderheid van de raad positief. De gemeenteraad moet nog instemmen met het kernpakket van 27 miljoen euro. Vervolgens zal dus per project aan de gemeenteraad gevraagd worden of ze geld beschikbaar stellen.