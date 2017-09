Noorderzijlvest trekt beurs en wordt eigenaar van walbeschoeiing

(Foto: RTV Noord / Suzanne Stoppels)

Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelt 470.000 euro beschikbaar voor de vervanging van de walbeschoeiing in het Damsterdiep aan de Solwerderstraat in Appingedam.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

De beschoeiing is verrot en de vervanging leverde de afgelopen jaren forse discussie op. Daarbij ging het met name over de vraag wie de vervanging van de damwand zou moeten betalen.



Rekening gedeeld

Aanvankelijk leek het erop dat de bewoners van de Solwerderstraat, in wier tuinen de beschoeiing ligt, de rekening zouden moeten betalen. Uiteindelijk besloten de gemeente Appingedam en het Waterschap de kosten te delen. Tweederde deel komt voor rekening van de gemeente, het waterschap betaalt het overgebleven deel.



De nieuwe walbeschoeiing moet tachtig jaar meegaan. Het waterschap wordt de eigenaar.