Klimaatcentrum VN komt in Groningen

(Foto: Jos Schuurman)

Het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptie (GCECA) dat naar Nederland komt, wordt gevestigd in Groningen en Rotterdam.

Deze steden hebben volgens staatssecretaris Dijksma samen het overtuigendste plan op tafel gelegd, meldt de NOS.



Twintig medewerkers

Het GCECA krijgt zo'n twintig medewerkers. Zij adviseren landen hoe die zich het best kunnen aanpassen aan klimaatverandering, met name op het gebied van infrastructuur en landbouw.



In Groningen worden de GCECA-medewerkersin een duurzaam kantoorgebouw ondergebracht, Rotterdam bouwt een klimaatneutraal drijvend kantoor.



Groningen 'wereldwijd op de kaart'

Dijksma spreekt van mooi nieuws voor Rotterdam en Groningen. De steden zetten zichzelf volgens haar op deze manier 'wereldwijd goed op de kaart'.



Behalve de combinatie Rotterdam-Groningen hadden zes andere kandidaten een voorstel ingediend.