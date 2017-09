Extra controles op A7 leveren 1800 boetes op

Bij de verscherpte controles op de A7 zijn sinds april dit jaar zo'n 1.800 boetes uitgedeeld. De meeste overtredingen hebben te maken met te hard rijden.

Dat meldt Omrop Fryslân Naasr hard rijden schreef de politie bonnen uit aan bestuurders die zaten te bellen of te appen achter het stuur of voor voor bumperkleven, rechts inhalen, omkeren op de weg of het niet aangeven van richting.In 76 gevallen werd het rijbewijs van de automobilist in beslag genomen.De extra controles maken deel uit van de actie A7 Attent. Politie en Rijkswaterstaat begonnen daar in april mee. In de campagne worden weggebruikers extra gewezen op veilig verkeersgedrag.