Betaalbaar Water trekt motie tegen waterschapsbestuur alsnog in

De politieke partij Betaalbaar Water heeft een motie van afkeuring tegen het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest ingetrokken.

Dat gebeurde woensdagavond tijdens de discussie over het aardbevingsbestendig maken van noordelijke dijk van het Eemskanaal. Betaalbaar Water vindt dat het dagelijks bestuur een kostenoverschrijding te laat en onvolledig aan het algemeen bestuur heeft gemeld.De totale kosten van de versterkingsoperatie vallen lager uit dan begroot, maar het aandeel dat Noorderzijlvest moet betalen ligt zes miljoen euro hoger dan gedacht.Volgens Betaalbaar Water had die tegenvaller eerder en duidelijker door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur gemeld moeten worden. Vooral bestuurder Eisse Luitjens moest het ontgelden.Luitjens erkende dat de communicatie met het algemeen bestuur inderdaad niet de schoonheidsprijs verdiende. Volgens hem werd de onduidelijkheid onder meer veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de bijdrage van de NAM aan de dijkversterking langer duurder dan gedacht.Toen bleek dat alleen de indieners de motie steunden trok Hoiting de motie in: 'Maar de strekking van ons betoog is goed overgekomen bij het dagelijks bestuur. Die heeft beterschap beloofd en dat is precies wat we wilden.'- N oorderzijlvest trekt beurs en wordt eigenaar van walbeschoeiing