Vernieuwde situatie Westerhaven: 'Het is levensgevaarlijk'

De verkeerssituatie die is ontstaan na de herinrichting van de Westerhaven in de Stad levert niet alleen verwarring, maar ook gevaarlijke situaties op. Het betreft vooral de oversteek van de Hoendiepskade richting Westerhaven.

Op het vernieuwde punt tussen de Hoendiepskade en de Westerhaven staat momenteel een verkeersregelaar om de situatie in goede banen te leiden, maar dat gaat niet altijd even vlekkeloos.Zo ervaarde ook Brenda Haagsma uit Aduard. Op haar pas gekochte e-bike werd ze dinsdagmiddag aangereden op het gevaarlijke punt. 'Een auto reed de busbaan op, maar werd door een agressief gebarende verkeersregelaar gedwongen om achteruit te rijden, net op het moment dat ik langsfietste. En daar lag ik.'Aan het ongeluk hield ze slechts een paar blauwe plekken en veel spierpijn over, maar ze is erg geschroken door het handelen van de verkeersregelaar. 'De vrouw die mij aanreed was zo overstuur door de hele situatie, maar vooral door het boze gedrag van de verkeersregelaar. Ook naar mij keek hij na het ongeluk niet om', zegt Haagsma.'Gelukkig viel het mee, maar wie weet had ik wel iets gebroken. Ik heb van heel veel mensen gehoord die mijn verhaal herkennen en zeggen: dit is mij ook eens (bijna) overkomen.'Hoe lang er nog verkeersregelaars bij Westerhaven zullen staan is niet bekend.