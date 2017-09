Oma's mosterdpotje blijkt 16.000 euro waard

Willem en Géa Straat uit Saaxumhuizen kregen tijdens de opnames van het programma Tussen Kunst en Kitsch de schrik van hun leven. Hun zilveren mosterpotje, amper elf centimeter hoog, is 16.000 euro waard.

Het is eind maart als de eigenaren van een antiekwinkel voor opnames van het kunstprogramma van AVROTROS het Fries Museum binnenstappen. Het mosterpotje, 'een stukje familiegeschiedenis', van 115 gram in de tas.Eenmaal aan tafel bij presentator Frits Sissing neemt antiekdeskundige Emiel Aardewerk het potje onder de loep. 'Het is een vroeg mosterdpotje. Deze is in 1712 gemaakt', luidt zijn oordeel. Willem hangt aan zijn lippen.'Als u zoiets tegenkomt, dan moet u niet raar opkijken als daar een kaartje van 15.000 of 16.000 euro aan hangt.' Willem weet even niet wat hij moet zeggen. 'Daar schrik ik van... Maar hij gaat echt niet weg.'Het is 21 september. Drie maanden na de tv-opnames is de eerste schrik er al een beetje af bij Willem en Géa. 'Het is een schattig potje, maar te duur om ergens neer te zetten', concludeert Géa. 'Hij moet nu wel in een kluis. Waar hij de afgelopen tijd lag? Haha, in een laatje.'Het mosterdpotje is een herinnering aan vroeger voor Willem. 'Mijn oma had het ding altijd op het dressoir staan', zegt hij. 'Het klepje van het dekseltje was dan omhoog en daar zaten apostellepeltjes in.''Ik wist dat hij wat waard zou zijn, want het is 300 jaar oud en van zilver. We dachten dat het tussen de 6.000 en 8.000 euro waard was.'Het mosterdpotje gaat na een poetsbeurt veilig de kluis in. Belangstellenden hoeven zich niet te melden, want het pronkstuk is niet te koop.En al helemaal niet in de antiekwinkel van het stel. Géa, lachend: 'Als ze zulke prijzen in mijn winkel zien, worden ze helemaal gek. Ze komen nooit weer.'