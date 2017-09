Minder WW-uitkeringen; zorgen om ouderen in de bijstand

(Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen is met bijna 15 procent afgenomen. Toch is er gematigd enthousiasme, want het aantal bijstandsuitkeringen baart het UWV zorgen.





Bijstand

Ouderen hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. 'Ze lopen uiteindelijk het risicio in de bijstand te komen', zegt Oosterveld. 'Dat willen we voorkomen.'



'Moet ik overstappen naar een ander beroep? Heb ik scholing nodig? Als je wacht tot je in de bijstand komt, ben je al twee jaar van de arbeidsmarkt verwijderd. Dat is te lang.'



'Optimistisch blijven'

Oosterveld ziet oplossingen en hoopt dat werklozen die in de bijstand dreigen te raken steun zoeken. 'Ga het gesprek aan met het UWV of de gemeente. Er is van alles mogelijk. Optimistisch blijven.'



Lees ook:

- Bouw schreeuwt om personeel; aantal vacatures verdubbeld

- Werkloosheid is in onze provincie het hoogst

- Meer werkloze Oost-Groningers vinden een baan

- 'Groningen staat voor uitdaging om 5.200 banen binnen te halen'

'We zien de economie al een tijdje aantrekken. Meer banen, meer vacatures: het gaat goed', zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktdeskundige van het UWV. Vooral buiten de stad wordt volgens hem volop geprofiteerd van een aantrekkende bouwsector.Ouderen hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. 'Ze lopen uiteindelijk het risicio in de bijstand te komen', zegt Oosterveld. 'Dat willen we voorkomen.''Moet ik overstappen naar een ander beroep? Heb ik scholing nodig? Als je wacht tot je in de bijstand komt, ben je al twee jaar van de arbeidsmarkt verwijderd. Dat is te lang.'Oosterveld ziet oplossingen en hoopt dat werklozen die in de bijstand dreigen te raken steun zoeken. 'Ga het gesprek aan met het UWV of de gemeente. Er is van alles mogelijk. Optimistisch blijven.'