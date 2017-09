Kan je poedel of teckel straks naar het hondencafé?

Wie zelf geen hond heeft, maar er toch graag eens 'lekker mee wil knuffelen of spelen' kan in de toekomst terecht bij hondencafé Kwispel in Stad. Tenminste, dat is de droom van Marijke Haaksema.

Vrijdag start ze een crowdfunding om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

Groningen heeft al een kattencafé, mogelijk komt daar dus een hondencafé bij. 'Ik zoek 25.000 euro', vertelt Haaksema.

'Er moet een afgesloten keuken komen, voor de hygiëne. Het moet natuurlijk ingericht worden, met lekkere banken, een stamtafel. En de honden moeten uiteraard een plekje krijgen.'

Dagopvang

De honden gaan er niet wonen. 'Het is een dagopvang, waar mensen die zelf geen hond hebben een kopje koffie of thee kunnen drinken. De honden hebben al een eigen baasje, maar worden een paar dagen per week naar de dagopvang gebracht.'

'Ik ga de honden ook screenen, of ze sociaal zijn. De honden moeten het zelf ook mooi vinden. En als de honden het leuk vinden, is het voor de mensen ook leuk hier. Want dan heb je allemaal tevreden, gezellige honden.'

'Waarom begin je geen hondencafé?'

Ze kwam op het idee toen ze met een vriendin in de trein zat te filosoferen over de toekomst. Haaksema wilde graag een hond en ze droomde van een baan in de horeca. 'Waarom begin je geen hondencafé?', suggereerde haar vriendin.

Bekijk hier de Facebook livevergadering van RTV Noord bij Kwispel: