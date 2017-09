Lopend Vuur: Ik heb vertrouwen in homeopathie

Europese lidstaten moeten homeopathische middelen niet meer toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. Daarvoor pleit de Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC, meldt de NOS.

Volgens de raad is er in sommige gevallen misschien wel sprake van een placebo-effect, maar is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de middelen werken voor welke ziekte dan ook.

De adviesraad vindt dat homeopathische middelen moeten voldoen aan dezelfde eisen als reguliere middelen. Nu hoeft dat niet. Ze worden alleen gecontroleerd op veiligheid, niet op werkzaamheid. Met de snel stijgende zorgkosten, adviseren de wetenschappers bovendien om homeopathische middelen niet langer te vergoeden.

In Nederland gebruikt, volgens de NOS, twee tot vier procent van de bevolking homeopathische middelen.

Wat vind jij?

Geloof jij dat homeopathische middelen werken?



Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).

Vorige stelling

Woensdag was de stelling: 'We slaan door in de genderdiscussie'. Bijna 89% was het hier mee eens. Er is in totaal 5.570 keer gestemd.