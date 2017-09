Spoelmeer tegen dichtslibben haven Noordpolderzijl

Een zogeheten spoelmeer kan het dichtslibben van de haven van Noordpolderzijl tegengaan. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.

Grote kostenpost

Het dichtslibben van de haven kost het schap en de gemeente Eemsmond elk jaar opnieuw zo'n zeventigduizend euro. Eens in de zoveel jaar is een extra baggerbeurt nodig en dat kost volgens waterschapsbestuurder Douwe Hollenga al gauw zo'n 350.000 euro. Waterschap en gemeente betalen daarvan elk de helft.

Duurzamer

Omdat het baggeren stevig in de papieren loopt, zijn beide partijen op zoek naar een duurzame oplossing die op termijn ook minder geld kost.

Mogelijke oplossing

Het waterschap ziet wel wat in een spoelmeer, een kunstmatig buitendijks bassin dat volstroomt bij vloed en weer leegstroomt bij eb. Tijdens het leegstromen neemt het water slib uit de haven en de vaargeul mee naar zee.

Eerst meer onderzoek

Bestuurslid Hollenga is ook enthousiast over het concept van een spoelmeer. 'We hebben in Duitsland gekeken naar zo'n spoelmeer. Daarop hebben we opdracht gegeven om voor Noordpolderzijl te onderzoeken of een spoelmeer tot de mogelijkheden behoort. Dat ziet er kansrijk uit, maar er moet nog meer onderzoek worden gedaan.'

