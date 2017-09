Rederij over mogelijke prijsverhoging: 'Tot 2029 liggen er afspraken'

Als de kaarten voor veerdiensten voortaan met btw worden belast, dan is dat slecht voor de economie van de Waddeneilanden. Dat vindt rederij Wagenborg passagiersdiensten.

Wagenborg exploiteert onder meer de veerdienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog.

Tot nu toe valllen de veerponten onder een btw-vrijstelling. Mogelijk is die vrijstelling in strijd met aan europese regelgeving, meldt De Telegraaf vandaag.

Wel btw betalen

Directeur Ger Van Langen van Wagenborg Passagiersdiensten ziet zo'n prijsstijging niet zitten. 'Als wij 21p rocent moeten doorberekenen dan haken passagiers af, omdat het kaartje te duur is. Een kaartje kost nu 15,20 euro. Dan kost een kaartje meer dan 18 euro', vertelt Van Langen.

Hij weet niet of de berichtgeving klopt. Daarover gaat hij eerst in gesprek met het ministerie en de andere rederijen. 'Wij gaan na hoe dit voor ons van toepassing is'.

Afspraken liggen vast

Van Langen vertelt wel dat afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vast liggen en dat er een goede prijsafspraak gemaakt is. 'Wij hebben een concessie tot 28 april 2029. Het Programma van Eisen (PvE) rondom diezelfde consessie ligt behoorlijk vast. Neemt niet weg dat er wel wat dingen kunnen wijzigen'.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat over de veerboot consessies gaat, heeft het verhaal van De Telegraaf nog niet kunnen bevestigen. Zij zoeken de zaak uit.