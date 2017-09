Menzis overvallen door terugdraaien verhoging eigen risico

Ineens was daar woensdag een besluit van de aanstaande coalitiepartijen: het eigen risico in de zorg blijft komend jaar gelijk.

Oorspronkelijk zou er 15 euro bij komen, maar die stijging is voor volgend jaar geschrapt. Het blijft dus 385 euro.

Verrassing

Dit besluit was een grote verrassing voor verzekeraar Menzis. 'Wij hadden net afgelopen dinsdag alle verzekerden een brief gestuurd met wat er allemaal gaat veranderen komend jaar. Daarbij gingen wij uit van een hoger eigen risico. Dit verandert nu dus weer', vertelt woordvoerder Roland Kroes.

Het eigen risico is een politiek punt, de verzekeraars hebben daar geen invloed op, zegt Kroes. 'Wel zien we als verzekeraars dat het voor mensen steeds ingewikkelder wordt. Je ziet een stapeling van eigen bijdragen en het eigen risico. Daar moet het kabinet een eenduidig beleid in vormen.'

Afschaffen?

Dat is dan ook de oproep die Menzis doet aan Den Haag. 'Eerder is afgesproken dat het eigen risico elk jaar iets omhoog zou gaan, het zou de inflatie volgen. Daar wordt nu van afgeweken. Dat kan, maar zorg wel dat er dan een duidelijk visie is over welke kant het de komende jaren op moet gaan', zegt Kroes.

Helemaal afschaffen is wat Menzis betreft geen goede optie. 'We zien dat het een remmende werking heeft op het gebruik van zorg. En dat is goed.'

Gevolgen voor de premie?

Vraag blijft wel wat het recente besluit van Den Haag voor invloed heeft op de basispremie voor 2018. Kroes kan daar nog niet veel over zeggen. 'De hoogte van de premie wordt door veel factoren bepaald. Het eigen risico is daar één van.'

Half november maakt Menzis bekend wat de zorgverzekering volgend jaar kost.

