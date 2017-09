Bureau Intraval: 'Wetgeving staat succesvolle aanpak wietteelt in de weg'

De politie zou zich bij de aanpak van de georganiseerde wietteelt vooral moeten richten op de tussenhandel en de distributie van softdrugs. Dat concluderen onderzoekers van het Groningse onderzoeksbureau Intraval.

In opdracht van de politie heeft Intraval de productie en distributie van softdrugs in de drie noordelijke provincies in kaart gebracht. De onderzoekers concluderen onder meer dat de huidige wet- en regelgeving een succesvolle aanpak van de handel in softdrugs in de weg staat. Daardoor verloopt de samenwerking met partijen als de Belastingdienst, het Kadaster en gemeenten vaak minder soepel dan gehoopt.

Winst te behalen in de opsporing

In de opsporing is vooral winst te behalen als het gaat om de distibutie van softdrugs. Tussen telers en coffeeshops opereren regelmatig criminelen die nauwe banden onderhouden met de bovenwereld, zoals autoverhuurbedrijven, makelaars en financiële dienstverleners. Zij worden, al dan niet bewust, gebruikt voor het transporteren van drugs en het witwassen van crimineel geld, aldus de onderzoekers.

Tussenhandelaren

Professionele tussenhandelaren spelen een nadrukkelijke rol bij de distributie van de softdrugs. Hierdoor is de oorsprong van de wiet vaak niet meer goed te achterhalen, zo stelt Intraval. De drie noordelijke provincies tellen momenteel vijftig coffeeshops. Jaarlijks wordt er voor tien ton aan softdrugs verkocht, met een geschatte omzet van zo'n negentien miljoen euro.

Vooral wiet

Het gaat voor tachtig procent om wiet. De rest is hasj, afkomstig uit landen buiten Europa. Om het de politie moeilijk te maken wordt er in Noord-Nederland steeds vaker gebruik gemaakt van mobiele wietplantages. Plantages in opleggers van vrachtwagens die makkelijk verrijdbaar zijn.

Plantage met 6700 planten

Jaarlijks worden er in het Noorden een kleine zevenhonderd plantages opgerold. In Groningen is tot nu toe de grootste plantage ontruimd. Dat was in 2014, het ging om een kwekerij met ruim 6700 planten.

De Politie laat in het Dagblad van het Noorden weten dat de aanbevelingen uit het onderzoek niet hebben geleid tot nieuwe inzichten. 'De conclusies en aanbevelingen zijn in de lijn van de gehanteerde werkwijze', aldus politiewoordvoerder Ramona Venema.

