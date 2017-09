Trio opgepakt voor autowasstraatkraken

Twee 'krakers' in actie in Hoogkerk. (Foto: Facebook JP's Carwash)

Drie mannen uit Leek en Haule zijn opgepakt voor meerdere inbraken bij autowasstraten. Ze sloegen toe in de drie noordelijke provincies.

Het trio had het voorzien op de geldautomaten van de wasstraten. Die braken ze open om het geld eruit te halen.

Reeks kraken

Een van de kraken die mee wordt genomen in het onderzoek is die bij JP's Carwash in Hoogkerk. In de vroege ochtend van 25 mei sloegen daar drie personen toe.



Huizen doorzocht

Ook in november 2016 was de autowassstraat in Hoogkerk het slachtoffer van inbrekers. Of deze kraak ook wordt gelinkt aan de mannen, kon de politie nog niet bevestigen.

De woningen van de drie verdachten zijn doorzocht. Ze zitten nog vast, vrijdag wordt bepaald of het trio in voorarrest blijft.