'Geoliede machine? Nee, we zijn proefkonijnen'

Itamar Kool bij zijn huis in Westerwijtwerd (Foto: RTV Noord)

De opgave: 20.000 huizen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Filmmaker Itamar Kool uit Westerwijtwerd woont met zijn vrouw Eveline in een van die huizen. Hij had verwacht dat de procedure voor die versterking wel redelijk helder zou zijn.

Dat blijkt in de praktijk toch iets anders te liggen...

Wie is Itamar Kool? Duizenden woningen in het aardbevingsgebied worden de komende jaren versterkt. Eén van de huizen die worden aangepakt is die van filmmaker Itamar Kool in Westerwijtwerd. Kool woont in Westerwijtwerd, middenin het aardbevingsgebied. Hij staat met zijn vrouw voor een moeilijke keuze: verbouwen of afbreken en opnieuw beginnen? Hij vlogt wekelijks over zijn belevenissen en keuzes.

- Help! Mien hoes valt om! (Deel 1)