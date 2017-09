Paas enthousiast over komst klimaatcentrum: 'Het komt in de buurt van een Nobelprijs'

(Foto: RTV Noord)

'Een instituut van de Verenigde Naties in Groningen, dat doet heel veel met je stad.' Commissaris van de Koning René Paas is blij met de komst van het klimaatcentrum van de VN in Groningen en Rotterdam.

'Heel mooi om zo'n soort instituut, met zo'n relevantie te hebben. Ik wil het niet helemaal vergelijken met een Nobelprijs, maar het komt in de buurt.' Het instituut vestigt zich in Groningen in het gebouw van de Energy Academy Europe op Zernike. 'Een klapper' 'Wij beschouwen dit als een klapper. En ik vind het heel stoer dat wij samen met Rotterdam in staat zijn geweest om dit binnen te halen. Vanuit de stad Groningen is er ook buitengewoon hard aan gewerkt, de universiteit en andere partners hebben ook de schouders eronder gezet om met het beste plan te komen.' Belangrijk Volgens Paas doet het instituut belangrijk werk. 'Het gaat kijken hoe je de wereld kunt voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering. Er zijn weinig mensen meer die eraan twijfelen dat het klimaat verandert, dat heeft grote gevolgen voor de bevolkingen en de voedselvoorraad. Daarvoor kan je allerlei maatregelen treffen. En de knapste koppen van de wereld komen nu bij elkaar in Groningen en Rotterdam. Om te verzinnen hoe dat nu verder moet.'