Mogelijk toestellen TUI Fly op Groningen Airport Eelde

TUI Fly overweegt volgende zomer vliegtuigen op Groningen Airport Eelde te stationeren. Dat meldt het Luchtvaartnieuws Magazine.

Daarin zegt topman Arjan Kers van TUI Fly hierover in gesprek te zijn met de directie van het vliegveld.

De vakantievlieger heeft al wel besloten toestellen voor vakantievluchten te stationeren op de regionale luchthavens van Eindhoven en Rotterdam.

Harde voorwaarde

Ook Eelde maakt daar kans op. 'We zijn in gesprek, maar we moeten de toestellen wel - in samenwerking met lokale reispartners - zien te vullen. Dat is een harde voorwaarde voor een gezonde operatie. Het is nog even de vraag of dat gaat lukken', zegt Kers tegen het blad.

TUI Fly ziet nog weinig brood in de nieuwe luchthaven in Lelystad. 'Logistiek en operationeel zitten daar heel wat haken en ogen aan.'