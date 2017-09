Gronings bier nu met hop uit het Oosterpark

Bier van hop uit de Oosterparkwijk in Stad. Donderdagochtend werd de eerste stap gezet door het oogsten van de hopbellen.

'Ik vermoed dat we hier 2000 liter bier van gaan maken', zegt Marloes Bax van bierbrouwerij Bax Bier. 'We willen meer ingrediënten uit de buurt halen. Momenteel komt alles uit Duitsland, België, Engeland... eigenlijk overal, behalve van om de hoek.'

Sociale moestuin

Bax vond in deze gedachte Jos Meijers van de 'sociale moestuin' Toentje. Op een plek in hartje Oosterparkwijk verbouwt hij sinds vijf jaar groente voor de voedselbank. In totaal gaat het inmiddels om zo'n 3000 kilo.

'Wij ontwikkelen allerlei producten en één daarvan is hop', zegt Meijers, voor wie de hoptuin een experiment is. 'Een hopplant wil vier meter de grond in en kan tien meter hoog worden. In een pilot van drie jaar kijken we of het ook midden in de stad op beton kan.'

