Harm Post: 'Je moet goed nadenken over je eigen houdbaarheidsdatum'

'Ik heb altijd tegen anderen gezegd dat ze hun toekomst in eigen handen moeten houden. Dan moet ik dat zelf ook doen.' Harm Post neemt na zeventien jaar afscheid als directeur van Groningen Seaports.

Post zorgde ervoor dat de Eemshaven veranderde van een 'konijnenparadijs' in een belangrijk economisch centrum. Mede dankzij Post kwamen bedrijven als Siemens, Nuon, RWE en Google naar de Groningse haven.

Nieuwe generatie

Post: 'Deze baan is topsport. Ik ben vier tot vijf avonden in de week weg. De komende jaren gaat het karakter van de haven veranderen: de ICT komt binnen denderen. Dat is een mooi moment om plaats te maken voor een nieuwe generatie.'

Gezondheid

Post was in zijn hoofd al een jaar bezig met dit besluit. 'Sinds 1976 gaan mijn vrouw en ik ieder jaar op reis met twee goede studievrienden en hun partners. Vorig jaar gingen we met z'n zessen naar Dordrecht. Op de terugreis zei ik tegen mijn vrouw: 'Weet je wel dat wij de enigen zijn die geen medicijnen gebruiken?' Onze vrienden hadden allerlei kwalen; alleen de twee Postjes hadden niks. Gezondheid is niet iets vanzelfsprekends.'

Geld

De vrouw van Post vond bovendien dat hij altijd alleen maar met de 'harde economie' bezig was. 'Zij is vorig jaar met pensioen gegaan, maar ze werkte altijd in de gehandicaptenzorg', vertelt Post. 'Volgens haar wordt de echte beschaving in onze samenleving bepaald door de manier waarop we met onze gehandicapten omgaan. Dat relativeert.'

Natuur en milieu

Wat vindt Harm Post nu zelf het mooist dat hij de afgelopen zeventien jaar heeft bereikt? 'Dat we erin geslaagd zijn om van de natuur- en milieuorganisaties onze partners te maken. Mijn voorganger had zo'n ruzie met hen dat ze ons kantoor niet meer in mochten. Dat is nu gelukkig heel anders.'

Lees ook:

- 'Harm Post is niet iemand die je snel vergeet'

- Harm Post zet zich 'graag en vol overtuiging' in voor Groningen Airport Eelde

- Harm Post vertrekt per 1 oktober bij Seaports